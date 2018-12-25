Япония выходит из международной комиссии по промыслу китов

Правительство Японии в среду официально объявит, что в будущем году выходит из Международной комиссии по промыслу китов, где преобладают сторонники полного прекращения охоты на морских млекопитающих. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo со ссылкой на официальные источники. Уведомить комиссию о выходе Токио обязан до 1 января.

По данным агентства, Япония больше не будет заниматься промыслом китов в водах Антарктики, где есть опасность конфликта со странами региона, а станет вести его только в своей эксклюзивной экономической зоне. В настоящее время в Антарктиде находится японская флотилия из пяти специализированных судов, которая намерена добыть более 330 китов.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить китобойную программу, поскольку, как было заявлено, она проводится не с научными, а с коммерческими целями. Правительство Японии в ответ уведомило, что сокращает число забиваемых китов на две трети, однако будет продолжать промысел. Этот проект был отвергнут Международной комиссией по промыслу китов, а Токио в ответ намекнул, что может выйти из этой организации.

В 1986 году, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов. Однако затем она частично возобновила промысел, мотивируя решение необходимостью изучить пути миграции, рацион и прочие факторы, связанные с морскими млекопитающими. Мясо убитых животных при этом поступает в японские рестораны и супермаркеты, что дает основания противникам промысла китов сомневаться в научном характере этой деятельности.

В настоящее время, по данным Токио, 48 членов международной комиссии, в первую очередь Австралия и Бразилия, выступают категорически против промысла китов. В то же время к его возобновлению склоняется, по подсчетам Киодо, 41 страна, входящая в эту организацию, включая Японию и Норвегию.