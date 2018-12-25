Папа римский в рождественском послании призвал к окончанию войны в Украине и Сирии

Папа римский Франциск в рождественском послании «Urbi et Orbi» (Городу и миру) выразил надежду на завершение вооруженных конфликтов в Украине, в Сирии и других странах. Обращение понтифика размещено на сайте Святого престола.
«Господь, который рождается, приносит облегчение возлюбленной Украине, стремящейся восстановить прочный мир, который медленно наступает. Я близок к христианским общинам этого региона и молюсь о том, чтобы мы могли построить отношения братства и дружбы», — заявил папа римский.
«Младенец Иисус позволяет возлюбленной и измученной Сирии вновь обрести братство после этих долгих лет войны. Международное сообщество решительно работает над политическим решением, которое отменит разделение и интересы партии, с тем чтобы сирийский народ мог вернуться и жить в мире на своей родине», — говорится в обращении понтифика.
Папа римский также выразил надежду на крепкое перемирие в Йемене, где продолжается гражданская война. Франциск отметил, что прекращение военных действий должно помочь борьбе с голодом в стране.
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