Начиная с понедельника можно будет официально выдвигать кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия объявила с 31 декабря начало избирательного процесса выборов президента, которые состоятся 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление было принято на заседании ЦИКа в четверг.
Ранее ЦИК утвердил календарный план выборов, согласно которому с 31 декабря до 3 февраля 2019 года включительно разрешается официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации. Предвыборная агитация разрешается со следующего дня после регистрации кандидата до 00:00 29 марта 2019 года.
Результаты выборов должны быть установлены до 10 апреля включительно.
Отмечается, что календарный план был утвержден только для первого тура выборов, но если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, то на 21 апреля должен быть назначен второй тур. В таком случае ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 1 мая включительно, а инаугурация новоизбранного президента должна пройти до 31 мая 2019 года.
Государственный бюджет на 2019 год предусматривает на проведение выборов Президента 2 млрд 355 млн гривен.
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