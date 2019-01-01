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Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

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Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Tule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA. Таким образом, межпланетная станция установила рекорд — никогда ранее исследовательские аппараты не достигали столь удаленных от Земли объектов.

Официальное название астероида — (486958) 2014 MU69. Неофициальное название Ultima Tule («далекая Туле» в переводе с латинского) он получил в честь острова из античной мифологии, который древние греки считали краем мира. Он удален от Земли примерно на 6,5 млрд км, а его период обращения вокруг звезды составляет 293 лет. Точная форма и вид астероида пока неизвестны, однако из наблюдений за объектом ученые сделали вывод, что его диаметр составляет от 25 до 45 км.

Астероид был открыт в 2014 году с помощью орбитального телескопа «Хаббл» спустя более восьми лет с момента запуска станции New Horizons («Новые горизонты»). Основной целью зонда было изучение Плутона и его спутника Харона. В начале 2015 года, после пересечения орбиты Нептуна, New Horizons начал постоянные наблюдения за карликовой планетой. Аппарат пролетел на расстоянии порядка 12,5 тыс км от поверхности Плутона, что позволило сделать достаточно детальные снимки его поверхности. Однако, после пролета мимо Плутона, аппарату требовалась новая цель для исследований, и к середине 2015 года NASA выбрало несколько астероидов, находящихся на траектории следования зонда. Основной новой целью стал Ultima Tule, находящийся на удалении более 1 млрд км от орбиты Плутона.

Аппарат приблизился к астероиду на расстояние порядка 3,5 тыс. км. Передача полученных New Horizons данных на Землю пока не завершена.

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В 2019 году аппарат продолжит изучение объектов пояса Койпера, считающегося условной границей Солнечной системы. С учетом его скорости, превышающей 16 км/с, в будущем он покинет пределы системы. К 2026 году запасы энергии на New Horizons окажутся исчерпаны из-за распада изотопного топлива, питающего приборы.

космос, New Horizons
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