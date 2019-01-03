В НАБУ намекнули на манипуляции СМИ в отношении Павелко

Информация о том, что против народного депутата Андрея Павелко Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство, не соответствует действительности.
Об этом информагентству УНН сообщили в НАБУ в ответ на информационный запрос.
В Бюро пояснили, что по обращению граждан и на основании публикаций СМИ детективами НАБУ были внесены в ЕРДР сведения о вероятном факте нарушения законов при выделении средств и закупке услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Однако, указанное производства является «фактовым», а не против Павелко. И внесено в ЕРДР оно было еще в прошлом году.
«О подозрении ни одному лицу не сообщалось», — уточнили в НАБУ и добавили, что «факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия».
Отметим, что сегодня отдельные СМИ данные об указанном уголовном производстве подали как будто появление нового дела против Павелко, которое на самом деле не появлялось.
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