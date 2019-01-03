Социологи назвали партии, которые могут пройти в новую Раду

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в настоящее время, то наибольшую поддержку граждан получили бы 8 партий: «Батькивщина» (13,1% среди всех опрошенных; 19% среди тех, кто определился и планирует голосовать), «Слуга народа» (10,2% всех, 14,8% определившихся), «Гражданская позиция» (8,1% всех, 11,7% определившихся), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (7,8% всех, 11,3 определившихся), Блок Петра Порошенко «Солидарность» (7,5% всех, 10,9% определившихся), Радикальная партия Олега Ляшко (5,8% всех, 8,4% определившихся).

Опрос проворился центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко с 16 по 22 декабря 2018 года.

Согласно данным социологов, есть шансы попасть в парламент также у «Самопомочи» (5,3% от определившихся, 3,7% от всех) и партии «Наши» (5% определившихся, 3,4% всех).

Остальные партии сейчас не преодолевают 5%-ный барьер.

За «Оппозиционный блок» и «Укроп» готовы проголосовать по 1,8% всех опрошенных (2,7% от определившихся), за «Свободу» — 1% от всех (1,5% от определившихся).

Согласно данным этого опроса, 76,1% украинцев точно или скорее готовы прийти на избирательные участки на выборах в парламент, 18,2% точно или скорее не будут голосовать, 5,7% затруднились ответить.