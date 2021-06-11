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Павелко заявил о согласовании лозунга «Героям Слава» на форме сборной

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Павелко заявил о согласовании лозунга «Героям Слава» на форме сборной

Глава Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко заявил, что достиг компромисса с УЕФА по лозунгу «Героям слава» на форме национальной сборной для чемпионата Европы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг „Героям слава“ на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или закрасить эту надпись на всех игроках Евро-2020. Вместо этого нужно было озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, включая бойкот Евро-2020. И нам все-таки удалось достичь победного компромисса с УЕФА!» — написал Павелко.

По его словам, еще один элемент будет добавлен к ранее утвержденному оформлению униформы внутри футболок. Это большой герб сборных с картой Украины, трезубцем и надписью «Слава Украине». Лозунг «Героям слава» будет размещен на карте в центре границ Украины, верю, что он станет настоящим оберегом для наших парней«, — добавил Павелко.

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Павелко отметил, что такой дизайн формы украинские игроки будут иметь исключительно на Евро-2020.

Кроме того, он сообщил, что УАФ работает над изготовлением новой атрибутики с утвержденными сегодня футбольными символами Украины, которая будет использоваться представителями УАФ и национальными сборными на мероприятиях с их участием.

В частности, на всех мероприятиях Евро-2020 делегация Украины будет иметь значки с большой эмблемой национальных сборных и лозунгами «Слава Украине!», «Героям слава!»

УЕФА, Андрей Павелко, сборная Украины
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