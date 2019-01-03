Наливайченко тоже идет в президенты

Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко официально заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба его партии.
«Делегаты всеукраинского съезда партии «Общественно-политическое Движение Валентина Наливайченко „Спра
ведливость“ 3 января, единогласно проголосовали за кандидатуру своего лидера Валентина Наливайченко в качестве кандидата на следующих выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта», — говорится в сообщении.
Напомним, что на данный момент официально в президенты выдвинуты кандидатуры главы «Самопощи» Андрея Садового, депутата Сергея Каплина, Игоря Шевченко.
Шоумен Владимир Зеленский также заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Украины.
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