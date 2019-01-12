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Сторонники Наливайченко считают, что Гриценко должна проверить СБУ

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Сторонники Наливайченко считают, что Гриценко должна проверить СБУ

Лидер партии «Громадянська позиція», бывший министр обороны Анатолий Гриценко в субботу, 12 января, подал необходимые документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом на выборах Президента Украины. После этого политик провел брифинг для сотрудников СМИ.

Оппоненты Гриценко встретили новость критикой в ​​социальных сетях. В частности, на страницах Facebook-сообщества «Наливайченко — наш президент» сегодня появились фрагменты программы «HARD» Натальи Влащенко, где экс-глава СБУ, публично заявляет, что личное участие Анатолия Гриценко в системном ослаблении обороноспособности Украины доказано документами и призывает отечественные спецслужбы проверить связи бывшего министра обороны с Россией.

«Люди на должностях министров, премьер-министров и президентов, торговали с Россией, имели контракты на огромные суммы и постепенно продавали украинскую армию — это и есть позиция влияния спецслужб России на территории Украины. Крупнейшие хищения оружия, в том числе при работе министра обороны Анатолия Гриценко, для меня являются вескими основаниями для проверки украинскими спецслужбами.

Также важный вопрос — было ли, кроме торговли оружием и хищения денег, еще и сотрудничество с российскими спецслужбами? Поэтому нужно рассекретить все необходимые документы и расследовать этот вопрос», — отметил Наливайченко.

По мнению политика, все экономические и политические «вбросы» со стороны России делаются для того, чтобы дискредитировать патриотическое движение и поставить под сомнение европейский вектор Украины. Также, отвечая на вопрос ведущей, Валентин Наливайченко признался в том, что считает бывшего министра обороны Гриценко виновным в хищении украинской армии.

«В тех документах, которые я видел у антикоррупционеров, есть подписи Гриценко. А это свидетельствует, что он лично утверждал контракты, по которым расхищалась украинская армия, земли, имущество и оружие», — подчеркнул Валентин Наливайченко.

Ранее Гриценко обвиняли в причастности к выводу с Майдана российских спецназовцев. В частности, военный эксперт Юрий Колесников заявлял, что подробности пребывания в Украине полковника ГРУ Анатолия Чепиги надо спрашивать именно у экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Сам Анатолий Гриценко 21 февраля 2014 отчитывался о том, что именно он организовал эвакуацию из Киева сотрудников крымского «Беркута».

Анатолий Гриценко, Валентин Наливайченко, Выборы-2019
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Какие вызовы ждут Украину в 2019 году

В последние дни прошлого года Совет по финансовой стабильности определил три ключевых вызовы для Украины в 2019 году: замедление темпов роста мировой экономики и экономик стран-торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими Центробанками мира. Соглашаясь с этим, хочу расширить перечень несколькими важными вызовами (в том числе, за счет политических), которые будут стоять перед Украиной в наступившем году.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

И кто же здесь клоун?

Предлагаю несколько иначе поставить вопрос, который доводит до истерики сладчайшее окружение Петра Алексеевича. Почему главным конкурентном супер/талантливого менеджера, который пять лет неистово пахал/решал/договаривался, обыватель делает... клоуна? Какими нужно обладать талантами, чтобы всерьёз конкурировать с комедийным актером, который ещё вчера и подумать не мог о «президентской карьере» и к тому же эффектно обходит тебя в социологических замерах? И если солидные политики порождают солидную политику, то кто тогда порождает клоунскую политику?
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
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