В ФРГ не ждут улучшения отношений с Россией в 2019 году

Отношения Германии с Россией и в наступившем году не обещают быть простыми. Такое мнение в интервью Saarbrücker Zeitung высказал уполномоченный правительства ФРГ по контактам с Россией, странами «Восточного партнерства» и Центральной Азии Дирк Визе.

«Что касается больших проблем в отношениях с Россией, я — скептик. Мы будем сталкиваться с неудачами», — сказал Визе.

Политик не берется прогнозировать, с какими именно, но указывает, что в минувшем году Москва продемонстрировала, насколько непредсказуемой она может быть. В частности, он напомнил об отравлении Скрипалей, выходе Москвы из Договора ликвидации о ракет средней и меньшей дальности, «закручивании спирали вооружений», а также об «опасной игре мускулами в Азовском море».

К ситуациям, в которых у Германии будет «мало пространства для компромисса» в отношениях с Россией Визе относит и предстоящие в марте президентские выборы в Украине.

Также политик предполагает, что ожидать подвижек в мирном процессе, можно не ранее, чем после второго тура выборов главы Украинского государства. Тем не менее, пока не будет продвижения в выполнении Минских соглашений, говорить о снятии или ослаблении санкций рано, подчеркнул Визе.

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