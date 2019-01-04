В ФРГ не ждут улучшения отношений с Россией в 2019 году

Отношения Германии с Россией и в наступившем году не обещают быть простыми. Такое мнение в интервью Saarbrücker Zeitung высказал уполномоченный правительства ФРГ по контактам с Россией, странами «Восточного партнерства» и Центральной Азии Дирк Визе.
«Что касается больших проблем в отношениях с Россией, я — скептик. Мы будем сталкиваться с неудачами», — сказал Визе.
Политик не берется прогнозировать, с какими именно, но указывает, что в минувшем году Москва продемонстрировала, насколько непредсказуемой она может быть. В частности, он напомнил об отравлении Скрипалей, выходе Москвы из Договора ликвидации о ракет средней и меньшей дальности, «закручивании спирали вооружений», а также об «опасной игре мускулами в Азовском море».
К ситуациям, в которых у Германии будет «мало пространства для компромисса» в отношениях с Россией Визе относит и предстоящие в марте президентские выборы в Украине.
Также политик предполагает, что ожидать подвижек в мирном процессе, можно не ранее, чем после второго тура выборов главы Украинского государства. Тем не менее, пока не будет продвижения в выполнении Минских соглашений, говорить о снятии или ослаблении санкций рано, подчеркнул Визе.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016