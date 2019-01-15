США снова потребовали от РФ освободить захваченных украинских моряков

В Соединенных Штатах Америки призывают власти Российской Федерации немедленно освободить захваченных украинских моряков. Об этом сообщает посольство США в Украине в микроблоге Twitter.
«Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их в качестве пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков, которые пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах. Мы глубоко обеспокоены их здоровьем и правами», — заявили американские дипломаты.
Напомним, что утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру «Яны Капу» и двум катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Российские пограничники захватили в плен 24 украинских военнослужащих.
Позже украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы «Лефортово» и «Матросская тишина». Сегодня, 15 января, Лефортовский райсуд Москвы продлил до 24 апреля арест 12 украинским военнопленным морякам.
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