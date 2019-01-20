В Куршевеле пожар – пострадали более 20 человек

Крупный пожар возник на горнолыжном курорте Куршевель, расположенном во Французских Альпах. Огонь вспыхнул в здании, где проживали сезонные рабочие, сообщает BFM TV. В результате часть перекрытий обрушилась.
По данным местной полиции, под завалами были найдены тела двух погибших. Четверо человек были доставлены в больницу на вертолете в тяжелом состоянии. Всего пострадавшими числятся 22 человека.
По слова очевидцев, огонь быстро охватил все здание и некоторым людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись.
Заместитель префекта округа Альбервилль Фредерик Луазо заявил, что, по предварительным данным, причиной возгорания стала допущенная небрежность.
Соболезнования семьям погибших выразил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастане.
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