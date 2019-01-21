Украина потеряла все места в регламентном комитете ПАСЕ

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что, среди прочего, привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, работающем над снятием санкций с РФ. Такое решение было принято в понедельник, сообщает из Страсбурга корреспондент «Европейской правды».
По решению руководящего органа ПАСЕ, в комитетах по вопросам регламента и по вопросам избрания судей ЕСПЛ не может быть более двух представителей каждого из государств-членов.
До сих пор в обоих упомянутых комитетах не было такого ограничения; их состав формировался по предложениям политических групп. Благодаря этому в регламентном комитете было четверо украинцев — Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель председателя комитета). Этот комитет имеет особое значение, поскольку отвечал за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею.
Как рассказал глава украинской делегации Владимир Арьев, в результате дискуссии Бюро ПАСЕ «обнулило» перечень тех депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете.
«Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов», — пояснил он.
Также пострадали украинские представители в комитате по вопросам выборов судей ЕСПЧ (4 депутата от Украины).
Стоит отметить, что по новым правилам потеряли места в комитетах также представители ряда других государств. Однако по итогам закрытой дискуссии на Бюро, в которой принимал участие Владимир Арьев, он уверен, что изменения направлены именно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете. «Это кажется мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ», — заявил он в комментарии «Европейской правде».
Как сообщалось, на текущей сессии президент ПАСЕ хочет продолжить работу над возвращением России в ассамблею, для которого требуется решение регламентного комитета.
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