Более 70% жителей ФРГ поддерживают строительство «Северного потока – 2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» поддерживают 73% немцев. Как сообщила в понедельник газета Neue Presse, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу медиагруппы RTL.
В то время как президент США Дональд Трамп уверен, что газопровод «Северный поток — 2», прокладываемый по дну Балтийского моря, сделает Германию зависимой от России, 67% немцев не разделяют этих опасений. По данным издания, лишь 16% жителей Германии считают, что «от проекта стоит отказаться». Что касается политических взглядов респондентов, то 52% сторонников правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) согласны с мнением Трампа. Сторонники же других партий не разделяют позицию американского президента.
Напомним, что «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его запуск ожидается до конца 2019 года.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016