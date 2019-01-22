Более 70% жителей ФРГ поддерживают строительство «Северного потока – 2»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» поддерживают 73% немцев. Как сообщила в понедельник газета Neue Presse, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу медиагруппы RTL.

В то время как президент США Дональд Трамп уверен, что газопровод «Северный поток — 2», прокладываемый по дну Балтийского моря, сделает Германию зависимой от России, 67% немцев не разделяют этих опасений. По данным издания, лишь 16% жителей Германии считают, что «от проекта стоит отказаться». Что касается политических взглядов респондентов, то 52% сторонников правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) согласны с мнением Трампа. Сторонники же других партий не разделяют позицию американского президента.

Напомним, что «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его запуск ожидается до конца 2019 года.