Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформ

Президент Петр Порошенко убежден, что украинцы почувствуют плоды реформ и повышение уровня жизни максимум через три года. Об этом он сказал во время празднования Дня соборности и 100-летия Акта злуки в Киеве.
«Худшее уже позади. Кризис, вызванный войной, экономической агрессией и блокадой со стороны России отступает. Уже совсем недалека перспектива — года, двух, от силы трех, — когда, наконец, плоды реформ станут ощутимыми для абсолютного большинства общества», — сказал Порошенко.
Он напомнил, что рост ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,4%.
«Это не так много, но это максимальный показатель за семь лет. Инфляция снизилась до 9,8%. Она еще довольно высокая, но это самый низкий показатель за 5 лет. Золотовалютные резервы выросли почти до 21 млрд долл. Это — пятилетний максимум», — отметил Петр Порошенко.
Президент напомнил, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе встретится с потенциальными иностранными инвесторами.
«На очереди — приход в Украину мощных инвестиций, ускорения темпов развития нашей экономики. Об этом уже завтра буду говорить в Давосе на встрече с руководителями государств и крупных мировых компаний», — сказал П.Порошенко.
По словам главы Украинского государства, переход к европейскому качеству жизни украинцев является главным содержанием государственной политики.
Он отметил, что кризис отступает «благодаря совместным усилиям власти, общества, бизнеса».
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