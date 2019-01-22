Порошенко заявил, что Украина унитарное государство и никаких федераций и никаких специальных статусов не будет

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой федерации или специального статуса отдельных регионов в Украине не будет.

«Все мы должны понимать — Украина является унитарным государством с одним государственным языком, так записано в Конституции, и никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая, независимая, соборная Украина», — сказал президент в ходе чествования Дня соборности Украины и столетия провозглашения Акта злуки УНР и ЗУНР во вторник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.