Промышленное производство в РФ выросло за год на 2,9%

Промышленное производство в России выросло в декабре 2018 г. на 2% в годовом выражении против 2,4% в ноябре и 3,7% в октябре, сообщает Росстат. В целом промпроизводство выросло в 2018 г. на 2,9% против 2,1% в 2017 г.
Показатель по промпроизводству оказался ниже прогноза местного Минэкономразвития на 2018 г. (3%).
В том числе промпроизводство в IV квартале 2018 г. выросло на 2,7% в годовом выражении, в III квартале — на 2,9%, во II квартале — на 3,2%, в I квартале — на 2,8%.
При этом промпроизводство в добыче полезных ископаемых выросло в 2018 г. на 4,1% против 2,1% в 2017 г.
Промпроизводство в обрабатывающих отраслях увеличилось в прошлом году на 2,6% против 2,5% в 2017 г.
В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром рост в 2018 г. составил 1,6% против спада на 0,4% в 2017 г. В водоснабжении и утилизации отходов отмечен рост на 2% после спада на 2,1% в 2017 г.
Добыча нефти в России увеличилась в 2018 г. на 1,7% до 556 млн тонн, добыча природного газа — на 5,3% до 639 млрд куб. м, добыча угля — на 7% до 440 млн тонн.
Производство легковых автомобилей увеличилось за год на 15,3% до 1,6 млн штук.
Отметим, что российское Минэкономразвития в базовом сценарии, одобренном правительством РФ в сентябре 2018 г., прогнозирует рост промпроизводства в 2019 г. на 2,4%.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016