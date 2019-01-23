Промышленное производство в РФ выросло за год на 2,9%

Промышленное производство в России выросло в декабре 2018 г. на 2% в годовом выражении против 2,4% в ноябре и 3,7% в октябре, сообщает Росстат. В целом промпроизводство выросло в 2018 г. на 2,9% против 2,1% в 2017 г.

Показатель по промпроизводству оказался ниже прогноза местного Минэкономразвития на 2018 г. (3%).

В том числе промпроизводство в IV квартале 2018 г. выросло на 2,7% в годовом выражении, в III квартале — на 2,9%, во II квартале — на 3,2%, в I квартале — на 2,8%.

При этом промпроизводство в добыче полезных ископаемых выросло в 2018 г. на 4,1% против 2,1% в 2017 г.

Промпроизводство в обрабатывающих отраслях увеличилось в прошлом году на 2,6% против 2,5% в 2017 г.

В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром рост в 2018 г. составил 1,6% против спада на 0,4% в 2017 г. В водоснабжении и утилизации отходов отмечен рост на 2% после спада на 2,1% в 2017 г.

Добыча нефти в России увеличилась в 2018 г. на 1,7% до 556 млн тонн, добыча природного газа — на 5,3% до 639 млрд куб. м, добыча угля — на 7% до 440 млн тонн.

Производство легковых автомобилей увеличилось за год на 15,3% до 1,6 млн штук.

Отметим, что российское Минэкономразвития в базовом сценарии, одобренном правительством РФ в сентябре 2018 г., прогнозирует рост промпроизводства в 2019 г. на 2,4%.