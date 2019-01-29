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Тарута стал 23-м по счету кандидатом в президенты

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Тарута стал 23-м по счету кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом в президенты Сергей Таруту, которого выдвинули представителем политической партии «Основа». Такое решение было принято на заседании ЦИК 29 января.

Таким образом, кандидатами в президенты Украины уже зарегистрировали 23 человек.

По словам представителя ЦИК Константин Хивренко, 29 января в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом подали документы 5 претендентов, в том числе лидер Коммунистической партии Петр Симоненко.

Также во вторник о намерении баллотироваться на еще один президентский срок заявил действующий президент Петр Порошенко.

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Напомним, что уже стали кандидатами 22 человека: Игорь Шевченко, Сергей Каплин, Валентин Наливайченко, Андрей Садовый, Виталий Скоцик, Анатолий Гриценко, Виталий Куприй, Евгений Мураев, Геннадий Балашов, Ольга Богомолец, Александр Шевченко, Роман Насиров, Юрий Бойко, Олег Ляшко, Александр Вилкул, Юлия Тимошенко, Александр Мороз, Дмитрий Добродомов, Аркадий Корнацкий, Илья Кива, Руслан Кошулинский, Александр Данилюк.

Сергей Тарута, ЦИК, Выборы-2019
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В борьбе со всеми моими многочисленными проблемами, в работе над новыми привычками, в процессе написания книг и обучения других я обнаружил кое-что очень полезное для роста, обучения и познания. Я называю это «Правило предела». Вот оно: проводите большую часть времени на пределе возможностей. И это поможет вам значительно вырасти со временем.
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