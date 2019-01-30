Сайдик заявил о безальтернативности Минских соглашений

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что альтернативы Минским договоренностям не существует, передает Интефакс-Украина.

«Опираясь на свой трехлетний опыт работы, хочу ещё раз подчеркнуть свою полную приверженность Минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины. Это наша общая задача», — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он подчеркнул, что все участники минского процесса должны сделать все необходимое для их полной имплементации.

Вместе с тем Сайдик отказался комментировать свой план урегулирования конфликта на востоке Украины. «Здесь мне нечего повторить по этому поводу», — сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Он также заявил, что не намерен комментировать реакцию сторон на свой план. «Я не комментирую комментарии», — добавил он.

Напомним, что на днях Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета глав МИД ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах, и деятельность которого распространялась бы на все районы Донецкой и Луганской областей.

Также план предусматривает создание переходной администрации ООН на Донбассе, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции.