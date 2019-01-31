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Волкер считает, что «план Сайдика» может быть платформой для реализации минских соглашений

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Волкер считает, что «план Сайдика» может быть платформой для реализации минских соглашений

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассматривает «мирный план для Украины» спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, как платформу для реализации минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке страны.

«Я бы сказал, что это предложение или концепция находятся в пределах имплементации минских договоренностей», — сказал Волкер в интервью телеканалу «Прямой».

По словам спецпредставителя Госдепа США, у Сайдика «есть идеи как ООН и ОБСЕ смогут работать вместе». «Если вы собираетесь ввести миротворческую операцию для обеспечения мира, вам понадобятся административные функции, которые должны разделить между собой эти две организации», — сказал Курт Волкер.

Он подчеркнул, что существующие Минские соглашения должны быть имплементированы. «Как я понимаю, речь не идет об их замене. Речь идет о том, чтобы найти пути для их реализации», — отметил Волкер.

Напомним, что на днях Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.

По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета глав МИД ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах, и деятельность которого распространялась бы на все районы Донецкой и Луганской областей.

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Также план предусматривает создание переходной администрации ООН на Донбассе, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции.

Минские договоренности, Мартин Сайдик, Курт Волкер
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