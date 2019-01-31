Волкер считает, что «план Сайдика» может быть платформой для реализации минских соглашений

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер рассматривает «мирный план для Украины» спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, как платформу для реализации минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке страны.
«Я бы сказал, что это предложение или концепция находятся в пределах имплементации минских договоренностей», — сказал Волкер в интервью телеканалу «Прямой».
По словам спецпредставителя Госдепа США, у Сайдика «есть идеи как ООН и ОБСЕ смогут работать вместе». «Если вы собираетесь ввести миротворческую операцию для обеспечения мира, вам понадобятся административные функции, которые должны разделить между собой эти две организации», — сказал Курт Волкер.
Он подчеркнул, что существующие Минские соглашения должны быть имплементированы. «Как я понимаю, речь не идет об их замене. Речь идет о том, чтобы найти пути для их реализации», — отметил Волкер.
Напомним, что на днях Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности.
По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета глав МИД ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. Согласно плану, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.
Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах, и деятельность которого распространялась бы на все районы Донецкой и Луганской областей.
Также план предусматривает создание переходной администрации ООН на Донбассе, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016