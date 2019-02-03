Стал известен лауреат главной премии Гильдии режиссеров США

Главную премию Гильдии режиссеров США в 2018 году получил Альфонсо Куарон за кинокартину «Рома». Об этом сообщается на сайте премии.

Отмечается, что результаты были объявлены вечером 2 февраля во время 71-й ежегодной премии, проходившей в бальном зале театра «Долби» в Голливуде. Куарона наградили за «выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма».

На главную премию гильдии также претендовали Брэдли Купер с картиной «Звезда родилась», Питер Фаррелли с фильмом «Зеленая книга», режиссер «Черного клановца» Спайк Ли и Адам МакКей с фильмом «Власть».

Премию лучшего режиссера-дебютанта получил Бо Бернэм за фильм «Восьмой класс», а премии за выдающиеся достижения в области режиссуры драматического сериала удостоился Адам МакКей за эпизод телесериала «Наследники».

Альфонсо Куарон в 2013 году получил первую премию Гильдии режиссеров США за фильм «Гравитация».