В Украине уже 34 кандидата в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов на пост президента Украины. Такое решение члены ЦИК приняли на заседании во вторник.
В частности зарегистрированы кандидатами самовыдвиженцы Руслан Ригованов и Сергей Носенко, выдвиженец от партии «Воины АТО» Сергей Кривонос, выдвиженец от партии «Народный рух Украины» Виктор Кривенко.
Очередные выборы президента запланированы на 31 марта. Эта кампания уже рекордная по количеству претендентов на президентское кресло. На минувших досрочных выборах в 2014 году в кампании принимали участие 23 кандидата, в 2010 было 18 желающих стать главой государства.
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