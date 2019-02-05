В суде пояснили, за что отстранили Супрун

В Окружном административном суде г.Киева пояснили, что приняли решения о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о.

Как сообщает во вторник пресс-служба Окружного админсуда г.Киева, суд рассмотрел заявление об обеспечении административного иска, поданное народным депутатом Игорем Мосийчуком, и частично удовлетворил его.

В частности, суд определил запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун совершать «любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины». «В то же время, ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра», — сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что свое решение суд мотивировал «наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения Украины полномочий такого министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 года).

«При этом судом было установлено, что за пределами этого срока первый заместитель министра здравоохранения Украины может выполнять исключительно те полномочия министра здравоохранения Украины, которые были ей предоставлены по поручению такого министра. В то же время, по состоянию на момент принятия решения об обеспечении административного иска, доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют», — пояснили в суде.

Кроме того, как сообщается, суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Ульяна Супрун получила гражданство Украины и одновременно до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с законом Украины «О гражданстве Украины» в Украине существует единое гражданство.

Кабинет министров Украины уже выразил обеспокоенность решением Окружного админсуда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра и заявил о намерении обжаловать его в установленном порядке.