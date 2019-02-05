Войти
Кабмин уже в среду может принять решение по поводу будущего Супрун
кадры
Кабмин уже в среду может принять решение по поводу будущего Супрун
Турчинов озвучил «шесть главных угроз от России»
позиция
Турчинов озвучил «шесть главных угроз от России»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

В суде пояснили, за что отстранили Супрун

491
В суде пояснили, за что отстранили Супрун

В Окружном административном суде г.Киева пояснили, что приняли решения о запрете Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины в связи с двойным гражданством и превышением ею допустимого срока пребывания в статусе и.о.

Как сообщает во вторник пресс-служба Окружного админсуда г.Киева, суд рассмотрел заявление об обеспечении административного иска, поданное народным депутатом Игорем Мосийчуком, и частично удовлетворил его.

В частности, суд определил запретить первому заместителю министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун совершать «любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины». «В то же время, ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра», — сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что свое решение суд мотивировал «наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем министра здравоохранения Украины полномочий такого министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 года).

«При этом судом было установлено, что за пределами этого срока первый заместитель министра здравоохранения Украины может выполнять исключительно те полномочия министра здравоохранения Украины, которые были ей предоставлены по поручению такого министра. В то же время, по состоянию на момент принятия решения об обеспечении административного иска, доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют», — пояснили в суде.

Кроме того, как сообщается, суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Ульяна Супрун получила гражданство Украины и одновременно до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с законом Украины «О гражданстве Украины» в Украине существует единое гражданство.

Читайте также: Беларусь в помощь. Как украинские производители обходят санкции РФ

Кабинет министров Украины уже выразил обеспокоенность решением Окружного админсуда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра и заявил о намерении обжаловать его в установленном порядке.

суд, Ульяна Супрун
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О влиянии учетной ставки на экономику

В последний день января Правление Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 18%. Среди экономистов, которые считают, что рост экономики в настоящее время является приоритетной задачей Украины, такое решение не вызвало одобрения. С одной стороны, многие и не ожидали снижения ставки. С другой стороны, отнюдь не лишена оснований мысль, что достаточно высокие ставки по кредитам реальному сектору экономики, на которые, пусть и косвенно, влияет учетная ставка НБУ, не способствуют ускорению роста ВВП.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

В чем на самом деле проблема Венесуэлы

Нигде не встречал столько манипуляций как вокруг ситуации в Венесуэле. При этом люди, что манипулируют ею, особо не пытаются глубоко вникнуть в суть проблемы и с помощью поверхностной оценки с легкостью делают диагноз. Почему это неправильно? Представьте, вы приходите к врачу с кашлем. А он вам сразу диагноз: бронхит. Никаких анализов, обследования. Неважно, что кашель это так же симптом более опасных болезней, как туберкулёз. А зачем парится, если бронхит диагностировать проще? Вот примерно так выглядит диагностика проблемы в Венесуэле.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О процентной ставке и мейнстримных экономистах

НБУ оставил учетную ставку на прежнем уровне, что вызвало привычную негативную реакцию у профессиональных борцов за экономический рост и многих мейстримных экономистов. Однако, все несколько сложнее, чем они преподносят в своих аргументах.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016