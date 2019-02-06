В штабе Гриценко нашли «жучки»

Внефракционный нардеп, глава избирательного штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе этого кандидата нашли устройства для прослушивания. Об этом он сказал на заседании Верховной Рады 6 февраля и продемонстрировал 5 таких устройств с проводами.
«Хочу показать журналистам на камеры эти 5 устройств, которые были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудиозапись. Эти устройства могут быть и в этом помещении», — сказал Чумак, которого цитирет УП.
Он призвал штабы всех кандидатов в президенты (за исключением действующего, потому что его, по словам Чумака, «охраняет куча специальных служб, которые все проверяют») проверить «внимательно все вокруг».
«У меня огромное сомнение, что это может поставить некая частная правоохранительная структура. Думаю, что без вмешательства государства здесь не обошлось», — сказал нардеп.
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