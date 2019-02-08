Партия «Сила людей» потребовала у Гнапа вернуть 2,5 млн залога и сняться с выборов

Политическая партия «Сила людей», ранее выдвинувшая кандидатом в президенты бывшего журналиста Дмитрия Гнапа, требует, чтобы тот вернул залоговые 2,5 млн. гривен, необходимые для регистрации в ЦИК.

О таком требовании политсовета говорится на официальной странице партии в Facebook.

В частности партия обращается к Гнапу с требованием «отозвать свое заявление о согласии баллотироваться кандидатом на пост президента Украины от ПП «Сила Людей» ради «демонстрации политической зрелости и ответственности, а также обеспечения возврата денег залога на счет партии».

Указывается, что в случае отказа Гнапа партия созовет съезд по этому вопросу.

Кроме этого по возвращению денег на счета партии планируется «возврат денег каждому по личному заявлению, а остаток денег использовать на проведение предвыборной кампании в Верховную Раду Украины».

Напомним, что вокруг кандидата в президенты Дмитрия Гнапа разгорелся скандал. Коллеги Гнапа заявили, что он не перечислил в 2015 году на нужды армии все 15000 евро, которые тогда получили журналисты «Следствия. Инфо» в качестве премии. Сам Гнап это подтвердил, но заверил, что скоро перечислит эти деньги.