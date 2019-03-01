Еще один кандидат снимается с выборов в пользу Гриценко

Кандидат на пост президента от партии «Сила людей» Дмитрий Гнап также снимает свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко. Об этом он сообщил в Facebook.
«Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание, и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко», — сказал Гнап.
Он добавил, что решение по этому вопросу должен принять съезд партии «Сила людей», который состоится 2 марта.
«Съезд состоится завтра, куда мы приглашаем также Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата от демократических сил», — сказал Гнап.
Он поблагодарил всех, кто его поддерживал.
«Надеюсь, вы все согласитесь с тем, что судьба Украины сегодня важнее личных политических планов. Далее будем бороться за нашу общую победу, и мы обязательно победим», — подытожил Гнап.
Напомним, что бывшего журналиста Дмитрия Гнапа выдвинула в президенты партия «Сила людей». Накануне регистрации в кандидаты в президенты вокруг Дмитрия Гнапа разгорелся скандал относительно 9000 евро, которые тот якобы присвоил себе, и политсовет партии «Сила людей» даже требовал от Гнапа отозвать свою кандидатуру на выборах.
1 марта кандидат в президенты Андрей Садовой решил отказаться от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.
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