Партия «Сила людей» отзывает своего кандидата в президенты

XI съезд партии «Сила людей» принял решение отозвать кандидата на пост президента Украины Дмитрия Гнапа, которого ранее выдвинула эта политсила. Соответствующее решение съезд, который проходит в Днепре, утвердил в субботу, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно ему, партия выходит из избирательного процесса на президентских выборах, отзывает своего кандидата, предоставляет ему возможность добровольно отказаться от баллотирования и снять свою кандидатуру.

Вместе с тем «Сила людей» не определилась, будет ли поддерживать на выборах другого кандидата.

Члены съезда высказались за то, чтобы вступить в соответствующие переговоры о поддержке другого кандидата.

Как сообщалось, 20 января партия «Сила людей» выдвинула бывшего журналиста Дмитрия

Гнапа кандидатом на выборах президента Украины.

1 марта Гнап заявил о готовности снять свою кандидатуру с участия в президентских выборах в пользу кандидата Анатолия Гриценко, но при этом указал, что для этого необходимо решение партии «Сила людей», которая его выдвинула.

До этого лидер «Объединения «Самопомич», городской голова Львова Андрей Садовой заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах президента Украины в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.