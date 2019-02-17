Берни Сандерс снова заявит о планах участвовать в выборах в США

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс записал видеообращение, в котором заявляет о намерении баллотироваться на выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщила в субботу американская газета Politico.
По сведениям ее источников, помощники законодателя, который соперничал с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, уже начали проводить собеседования со специалистами, которые могут войти в избирательный штаб Сандерса. Издание констатирует, что пока не решено, когда указанное обращение выйдет в эфир.
Газета The Hill, в свою очередь, сообщила со ссылкой на источники, что Сандерс намерен на следующей неделе объявить о формировании комитета, который должен оценить его шансы на победу на выборах. В США это часто является шагом, предшествующим официальному вступлению кандидата в гонку.
В конце января интернет-портал Yahoo News информировал, что Сандерс после продолжительных размышлений склоняется к участию в выборах и уже готовится к этому. В публикации подчеркивалось, что законодатель был очень обнадежен результатами опросов общественного мнения, в частности тем, что его могли бы поддержать на выборах многие афроамериканцы и граждане латиноамериканского происхождения.
Источники Yahoo News отмечали, что Сандерс, который официально является независимым сенатором, намерен претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.
Отметим, что ранее о намерении баллотироваться на высший административный пост США объявили уже ряд демократов. В их числе член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (от штата Гавайи), сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр американского города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы.
Среди вероятных претендентов на пост президента эксперты называют бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-конгрессмена Бето О’Рурка, бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.
Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года. Сами выборы пройдут 3 ноября 2020 года.
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