Трамп попросил страны Европы «забрать» своих боевиков из Сирии

Великобритания, Франция, Германия и другие европейские союзники США должны «забрать» и предать суду более 800 боевиков террористической организации «Исламское государство», захваченных в Сирии, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, «халифат уже готов рухнуть» и после победы коалиции боевики могут вернутся в Европу. Об этом Трамп написал в двух постах в своем Twitter.

«Альтернатива плохая — мы вынуждены будем их отпустить», — предположил президент США.

«США не хотят наблюдать за тем, как боевики ИГ проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем очень много и тратим очень много. Настало время и другим подключиться, чтобы сделать работу, которую они способны делать», — написал президент США. «Мы уйдем после 100% победы над халифатом!», — заверил Трамп.

По оценкам американских чиновников, которые приводит агентство Reuters, в ряде тюрем и мест содержания на севере Сирии содержатся около 800 заключенных из четырех десятков стран. По оценкам курдских чиновников, число членов семей захваченных боевиков может превысить 4000 человек.

Поскольку Трамп стремится вывести американских военных из Сирии, есть опасения, что курды, столкнувшиеся с угрозой турецкого нападения в отсутствие своих американских союзников, могут быть не в состоянии или не захотят держать заключенных под стражей. Это повышает риски того, что боевики ИГ снова возьмут в руки оружие. США предпочитают отдавать пленников странам, откуда они изначально пришли. Но большинство иностранных правительств неохотно делают это, отмечает агентство.

В 2015 году эксперты оказывающей консультации по безопасности американской компании Soufan Group опубликовали доклад «Иностранные боевики. Обновленные оценки притока иностранных боевиков в Сирию и Ирак». В нем говорилось, что на тот момент численность иностранных боевиков в рядах ИГ оценивалась в диапазоне от 27 до 31 тыс. иностранцев, они прибыли из 86 стран мира.

Страны Западной Европы занимали второе место среди «поставщиков» боевиков. Тогда их насчитывали около 5 тыс. человек, причем почти 4 тыс. представляли всего четыре страны: Францию (по официальным данным, в регион отправились 1800 граждан), Великобританию (760), Германию (760) и Бельгию (470). Выходцы из этих стран, примкнувшие к боевикам, были выходцами из замкнутых маргинализованных иммигрантских общин.