Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импорта газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие 5 лет благодаря открытию доступа к украинским недрам. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает «Укринформ».

«У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему — доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие 5 лет этот открытый доступ и даст нам возможность не покупать газ за валюту, а производить в Украине», — подчеркнул премьер.

Напомним, что в 2018 году импорт газа сократился по сравнению с 2017 годом на 24,8% — с 14,1 миллиарда кубических метров до 10,6 миллиарда кубометров.

По итогам 2018 доходы Украины от транзита природного газа превысили расходы на его импорт на 500 миллионов долларов.