Демократ Берни Сандерc будет снова баллотироваться на пост президента США

Член Демократической партии США, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента в 2020 году. Об этом он заявил в интервью радиостанции VPR.
«Я хочу, чтобы жители штата Вермонт узнали об этом первыми. Я обещаю во время поездок по всей стране проповедовать ценности, которыми мы гордимся у себя в Вермонте — вера в справедливость, в общество, в политику в регионах, в городские собрания. Это то, что я собираюсь нести по всей стране», — указал политик.
Сандерс отметил, что собирается выступить против действующего лидера Дональда Трампа и намерен воплотить в жизнь множество прогрессивных идей, в частности, обеспечить все население США медицинским обслуживанием, установить минимальную заработную плату в размере $15 в час и сделать образование более доступным.
«Я считаю, что нынешний хозяин Белого дома — это стыд для всей нашей страны. Я думаю, что он патологический лжец ..., расист, сексист, гомофоб, ксенофоб, тот, кто набирает дешевые политические очки», — заключил 77-летний сенатор.
Берни Сандерс боролся за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов перед выборами 2016 года, однако в конечном итоге уступил Хиллари Клинтон.
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