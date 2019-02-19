Войти
Туск заявил о высокой репутации Порошенко в Европе
позиция
Туск заявил о высокой репутации Порошенко в Европе
Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импорта газа
планы
Гройсман рассказал, когда Украина сможет отказаться от импорта газа

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Порошенко заявил, что Украина уже победила Россию

1125
Порошенко заявил, что Украина уже победила Россию

По итогам пяти лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины уже можно сделать вывод, что Украина тактически уже выиграла войну у России. Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил глава украинского государства Петр Порошенко.

«Вне всякого сомнения, в этой войне Кремль обречен на поражение. За 5 лет он не смог добиться в Украине ни одной из поставленных целей, и тактически мы уже выиграли! Когда добьемся стратегической и окончательной победы, зависит от нашего единства... от нашей решимости, а также от единства и решимости международной коалиции, созданной нами в поддержку Украины с помощью наших друзей», — подчеркнул Порошенко во время специального заседания Верховной Рады Украины по случаю с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины во вторник.

Глава украинского государства отметил, что «блицкриг» начавшей эту войну России захлебнулся, но за это Украина заплатила высокую цену. При этом, по словам Порошенко, президент Российской Федерации Владимир Путин прекрасно понимает, что потеря Украины означает крах его планов восстановить империю и вернуть России статус сверхдержавы.

Читайте также: Следствие по делам Майдана провалилось из-за отсутствия поддержки власти, — Горбатюк

«Поэтому и ставки в такой войне сверхвысокие. Мечта Путина — разделенная Европа, которая отреклась от своих ценностей. Мечта Путина — ослабленная Европа, которой он диктует свои условия. Мечта Путина — пояс зависимых государств-сателлитов, чей суверенитет является чисто номинальным», — сказал президент Украины.

Петр Порошенко, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 19 февраля 2019
Понедельник, 18 февраля 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нацгосударстве и промполитке

Не надо спасать неспасаемое - национальное государство и его промышленную политику. Люди устали от национальных государств и их политики, которая практически всегда приводит к войне (правда, редкой в последнее время). Люди уже не хотят лишений, поэтому постоянно эмансипируются от государства, политиков, соотечественников и пр. Национальное государство умерло. И не надо гальванизировать его труп.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Об инфляционных рекордах

Правительство и Нацбанк отчитались, что в 2018 году инфляция была самой низкой за последние 5 лет – 9,8% декабрь 2018 к декабрю 2017. При этом забыли напомнить, что в 2015 году инфляция была самой высокой (43,3%) за последние 20 лет, т.е. с 1996 года (39,7%). При этой власти цены в 2015 году выросли на рекордную величину с момента введения гривны в 1996 году.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Должна ли цена на газ быть рыночной

Если монополистическое положение компании предоставило государство и при этом избавило от необходимости создавать все с нуля, за сравнительно небольшую цену, то соответственно это не обычная предпринимательская деятельность, где предприниматель может максимизировать свои прибыли.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016