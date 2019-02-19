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Пентагон объявил тендер на поставку Украине навигационного оборудования для ВВС

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Пентагон объявил тендер на поставку Украине навигационного оборудования для ВВС

Пентагон объявил тендер среди американских компаний военно-промышленного комплекса на осуществление поставки для ВВС Украины навигационного оборудования. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении управления материально-технического обеспечения ВВС США, сообщает ТАСС.

Речь идет о дальномерных радиомаяках и сверхчастотных всенаправленных азимутальных радиомаяках, которые предполагается установить на аэродроме в Староконстантинове. Также подрядчик должен будет взять на себя обязательства по предоставлению постпродажного обслуживания и обучению эксплуатации оборудования.

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В заявлении ВВС отмечается, что правительство США не будет брать на себя никакие траты, связанные с выполнением контракта на поставку Украине данного навигационного оборудования. Сроки проведения тендера — с 19 февраля до 5 апреля включительно.

Пентагон, ВВС, ВСУ
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Вторник, 19 февраля 2019
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