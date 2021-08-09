Зеленский представил новоназначенных командующих Воздушными силами и Десантно-штурмовыми войсками

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на остров Змеиный представил новоназначенных командующих Воздушными силами и Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

«Моими указами назначены на должности: командующего Воздушных сил — генерал-майор Николай Олещук, командующего десантно-штурмовыми войсками — полковник Максим Миргородский», — сказал президент.

Соответствующие кадровые указы от 9 августа об увольнении Сергея Дроздова с должности командующего Воздушных сил ВСУ, назначении на эту должность Николая Олещука, а также о назначении Максима Миргородского командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ опубликованы на сайте главы государства.