Пентагон пообещал продолжать укреплять военный потенциал Украины

США продолжат усилия по укреплению потенциала Вооруженных сил Украины, модернизации военной сферы Грузии и призывают союзников активизировать поддержку Киева и Тбилиси. Об этом заявил в среду директор по Южной и Центральной Европе Пентагона Алтон Буланд, выступая на видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.

«Мы продолжим усилия по выстраиванию потенциала украинских вооруженных сил для защиты Украины, чтобы это было более эффективно, и проведению реформ оборонного сектора, — сказал он. — Продолжим усилия по модернизации военной сферы Грузии».

Буланд отметил, что на саммите НАТО в Брюсселе лидеры подтвердили заявление по итогам встречи в верхах 2008 года о возможном членстве Украины и Грузии. «Мы привержены предоставлению политической и практической поддержки Украине и Грузии. Это посылает сигнал как нашим партнерам, так и потенциальным противникам», — утверждал он.

«Мы призываем всех наших союзников активизировать поддержку Украины и Грузии», — сказал Буланд. По мнению представителя Пентагона, проведение военных реформ, модернизация вооруженных сил и «укрепление устойчивости партнеров» важны для противодействия всему спектру угроз в регионе.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако пока отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию.