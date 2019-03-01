Порошенко анонсировал начало работы аэропорта Ужгорода

С 15 марта после длительного периода возобновляет работу аэропорт Ужгорода (Закарпатская область) и раз в неделю авиакомпания «Мотор Сич» будет осуществлять рейс сообщением «Киев-Львов-Ужгород», сообщил президент Украины Петр Порошенко.

«Как и обещали, в марте восстанавливаем регулярное авиационное сообщение с Ужгородом. Наконец после длительного периода аэропорт Ужгорода заработает! Начинаем 15 марта с одного рейса в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании «Мотор Сич», — написал Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Вместе с тем, президент выразил уверенность в перспективах развития аэропорта и прилегающей инфраструктуры. «Развитие региональных аэропортов — наш приоритет!», — подчеркнул глава государства.