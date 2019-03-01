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Украина заняла первое место в мире по количеству заболевших корью

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Украина заняла первое место в мире по количеству заболевших корью

Украина по итогам 2018 года возглавила десятку стран, где заболеваемость корью в 2018 году выросла более всего по сравнению с 2017 годом.

Как сообщает Итерфакс-Украина со ссылкой на пресс-релиз ЮНИСЕФ, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 30,338 тыс. новых случаев заболевания корью.

На втором месте, по данным ЮНИСЕФ, — Филиппины (13,192 тыс. новых случаев).

В десятку стран-лидеров по заболеваемости корью вошли также Бразилия (10,262 тыс. новых случаев), Йемен (6,641 тыс.), Венесуэла (4,916 тыс.), Сербия (4,355 тыс.), Мадагаскар (4,307 тыс.), Судан (3,496 тыс.), Таиланд (2,758 тыс.), Франция (2,269 тыс.).

«Количество новых случаев кори в мире стремительно растет до угрожающего уровня. Хуже всего ситуация в 10 странах, где зафиксировано более 74% новых случаев инфицирования, а также несколько других странах, которые ранее были объявлены свободными от кори», — отмечает ЮНИСЕФ.

По ее данным, 98 стран мира сообщили, что в 2018 году количество зафиксированных случаев кори у них было больше, чем в 2017 году.

«Это свидетельствует об аннулирования прогресса преодоления этого заболевания, которое очень легко предотвратить, но которое может быть смертельно опасным», — отмечают в ЮНИСЕФ.

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По данным ЮНИСЕФ, в 2017 году не было случаев заболевания корью, а в 2018 году такие случаи были зафиксированы в Бразилии (10,262 тыс.), Молдове (312), Черногории (203), Колумбии (188), Перу (38), Чили (23) и Узбекистане (17).

При этом в ЮНСЕФ отмечают, что плохая инфраструктура здравоохранения, нарушение гражданского порядка, низкая осведомленность граждан, самоуспокоение и в отдельных случаях недоверие к вакцинации привели к этим вспышек как в развитых, так и развивающихся странах. Например, в США количество случаев кори в период с 2017 года до 2018 года возросло в шесть раз — до 791. Совсем недавно в США наблюдались вспышки кори в штатах Нью-Йорк и Вашингтон.

ЮНИСЕФ, корь
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