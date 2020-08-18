Премьеры Украины и Словакии согласовали возобновление работы ужгородского аэропорта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Игорь Матович согласовали возобновление работы аэропорта «Ужгород».

«Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта „Ужгород“. Осталось подписать межправительственные соглашения», — написал Шмыгаль в своем Twitter во вторник.

При этом глава украинского правительства поблагодарил Матовича и Словакию «за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины»

Как сообщалось, 10 июня Кабмин одобрил подписание соглашения со Словакией о работе международного аэропорта «Ужгород». Проектом акта, в частности, предлагается поручить министру инфраструктуры Владиславу Криклию подписать соглашение со Словакией об использовании ее воздушного пространства в связи с обслуживанием воздушного движения украинским провайдером аэронавигационного обслуживания «Украэрорух» в международном аэропорту «Ужгород».

По данным МИД Украины, стороны планируют подписать соглашение в рамках официального визита Зеленского в Словакию.

15 июля вопрос восстановления функционирования международного аэропорта «Ужгород» обсудили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Иван Корчок.