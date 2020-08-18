Премьеры Украины и Словакии согласовали возобновление работы ужгородского аэропорта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Словакии Игорь Матович согласовали возобновление работы аэропорта «Ужгород».
«Обсудили актуальные вопросы с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем. Сегодня дали зеленый свет для возобновления работы аэропорта „Ужгород“. Осталось подписать межправительственные соглашения», — написал Шмыгаль в своем Twitter во вторник.
При этом глава украинского правительства поблагодарил Матовича и Словакию «за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины»
Как сообщалось, 10 июня Кабмин одобрил подписание соглашения со Словакией о работе международного аэропорта «Ужгород». Проектом акта, в частности, предлагается поручить министру инфраструктуры Владиславу Криклию подписать соглашение со Словакией об использовании ее воздушного пространства в связи с обслуживанием воздушного движения украинским провайдером аэронавигационного обслуживания «Украэрорух» в международном аэропорту «Ужгород».
По данным МИД Украины, стороны планируют подписать соглашение в рамках официального визита Зеленского в Словакию.
15 июля вопрос восстановления функционирования международного аэропорта «Ужгород» обсудили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и европейских вопросов Словакии Иван Корчок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016