Тимошенко снова пообещала вернуть вкладчикам Сбербанка СССР их сбережения

Кандидат на пост президента Украины, лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляет, что на протяжении следующих пяти лет гражданам Украины будут проиндексированы и возвращены их сбережения в Сбербанке бывшего СССР, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается на сайте «Батькивщины», на встрече с общественностью в г.Вишневое (Киевская обл.) Юлия Тимошенко напомнила, что во времена ее премьерства начался процесс возврата населению их сбережений периода Советского Союза — по тысяче гривен. Часть людей получили деньги, а часть — нет, так как власть «всё это закрыла тогда».

Политик заверила, что после победы на выборах ей никто не помешает вернуть все сбережения Сбербанка СССР, которые к тому же будут проиндексированы.

Кроме того, она пообещала, что при рождении ребенка будет выплачиваться помощь, как во времена ее премьерства: при рождении первого ребенка семья будет получать 50 тыс. грн, второго — 100 тыс. грн, а после рождения третьего и более — 150 тыс. грн.

Юлия Тимошенко также подчеркнула, что будут увеличены пенсии за счет проведения пенсионной реформы и сделать это можно будет за 2-3 месяца.