Украина завершила зиму с запасами газа в ПХГ 9,7 млрд кубометров

Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) по 2 марта 2019 года снизила запасы в них на 44,1% (на 7 млрд 588.71 млн куб. м) — до 9 млрд 606,25 млн куб. м, свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», 7-30 ноября из ПХГ поднято 1 млрд 73,56 млн куб. м газа (44,73 куб. м/сутки), 1-31 декабря — 2 млрд 245,84 млн куб. м газа (72,45 млн куб. м/сутки), 1-31 января — 2 млрд 700,9 (87,13 млн куб. м), 1-28 февраля — 1 млрд 442,62 млн куб. м (51,52 млн куб. м), 1-2 марта — 124,59, в т.ч. 2 марта — 62,94 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад — 2 марта 2018 года — составил 114,64 млн куб. м при запасах 9 млрд 754,34 млн куб. м, два года назад — 21,69 млн куб. м при запасах 8 млрд 267,87 млн куб. м, три года назад — 55,31 млн куб. м при запасах 9 млрд 900,05 млн куб. м, четыре года назад — 27,2 млн куб. м при запасах 8 млрд 130,99 млн куб. м.

Как сообщалось, в 2018 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 0,82 млрд куб. м, тогда как в 2017 году закачка превысила отбор на 2,733 млрд куб. м.

В целом в течение 2018 года наибольший месячный отбор из хранилищ был зафиксирован в феврале (2 млрд 529,39 млн куб. м или 90,34 млн куб. м/сутки), а наибольшая месячная закачка — в августе (1 млрд 801,4 млн куб. м или 58,11 млн куб. м/сутки).