В рейтинг богатейших людей планеты попали семь украинцев

В обновленном рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes, Ринат Ахметов занял 272-е место. Об этом сообщается на сайте издания.

Ринат Ахметов владеет капиталом в 6 миллиардов долларов.

Далее следуют Константин Жеваго (1511 место, капитал 1,5 млрд долларов), Юрий Косюк (1605 место, 1,4 млрд долларов), Виктор Пинчук (1605 место, 1,4 миллиарда долларов), Геннадий Боголюбов (1818 место, 1,2 миллиарда долларов), Игорь Коломойский (1941 место, 1,1 миллиарда долларов) и Вадим Новинский (2057 место, 1 миллиард долларов).

Возглавляет рейтинг основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос.

Напомним, что самой богатой женщиной мира является наследница косметической империи L’Oréal Франсуаза Беттанкур-Майерс.