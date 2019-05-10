У Зеленского рассказали, когда смогут определиться с должностями

Новоизбранный президент Владимир Зеленский будет определяться с кандидатами на должности, когда будет иметь доступ к базам данных Службы безопасности, Министерства внутренних дел и НАПК. Об этом заявил его советник Андрей Богдан в интервью журналисту Юрию Бутусову, сообщает Радио Свобода.

«Некоторые вакансии, я так понимаю, Владимир для себя уже заполнил, некоторые дальше ищет. Но в любом случае определяться он будет уже в Администрации Президента, когда будет иметь доступ к информационным ресурсам государства, когда будет иметь доступ к базе СБУ, МВД, НАПК. Конечно, все эти точки получения информации очень важны в кадровом назначении», — сказал Богдан.

Ранее бизнесмен Игорь Коломойский выразил мнение, что новым главой Администрации Президента может стать Андрей Богдан.

Как известно, уже в первый день в должности президент может самостоятельно заменить только секретаря СНБО, высшее командование Вооруженных сил, например начальника Генштаба, и главу администрации.