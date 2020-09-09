Богдан уверяет, что чиновники ОП тайно встречаются с Порошенко, а Зеленский превратился в Брежнева

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уверяет, что чиновники ОП периодически встречаются с экс-президентом Петром Порошенко за обедом в ресторане.

Об этом он заявил интервью журналисту Дмитрию Гордону.

«Я слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в „Санаханте“ (ресторан в центре Киева — Ред.), где „совершенно случайно“ обедают с Петром Алексеевичем. И эти „совпадения“ бывают очень-очень часто», — заявил он.

Так Богдан прокомментировал предположение Гордона, что, хотя против бывшего президента Петра Порошенко возбудили много дел, на самом деле сажать его в тюрьму никто не собирается.

По словам экс-главы ОП, «некоторые телеграм-каналы», которым он верит, писали, что такие встречи происходили минимум 4 раза. При этом Богдан отказался называть фамилии и сообщать ранг чиновников.

Результат таких встреч, по мнению Богдана, — «раздувание рейтинга Порошенко».

«Это точно распасы, потому что такое глупство, которое происходит, по дурости невозможно сделать», — добавил он.

Бывший глава Офиса президента также считает, что команда медиа-экспертов, которых привел его преемник Андрей Ермак, создает неправильный образ Владимира Зеленского, который напоминает ему генсека СССР Леонида Брежнева.

«Кирилл Тимошенко — это человек, которого я привел в команду, эксперт медиа-рынка. Без него мы бы не справились во всех избирательных компаниях. Когда Кирилл отвечал за информационную политику Офиса президента и президента, то президент был живой, веселый, „свой парень“. А сейчас Кирилла отодвинули — и там пришли аферисты медиа-рынка. И Владимир Александрович сейчас бронзовый. Они его не просто вживую зализали до бронзового цвета, они сделали из него какого-то Брежнева. Ну, как можно: свой парень, наш — из народа, и вот это он бах-бах, мячик закинул — а там в ряд стоят чиновники и, как пингвины, аплодируют. Я вообще не понимаю... Наверное, это не готовилось — но это нельзя в эфир пускать.

Я полгода я не понимаю, что они с него делают, что они с него лепят. Сильного президента? Так он же пришел, как свой парень! Зачем? Вы же врете! Люди же чувствуют. Он завоевал доверие тем, что он — честный, порядочный, свой парень простой. Такой, как мы. Говорит человеческим языком.

Чего вы с него лепите Брежнева? Он не похож на Брежнева! Он не будет Брежневым. Он никогда не поймет этой системы координат. Он вызывает сейчас невосприятие. Мне так кажется», — заявил Богдан.

Он также рассказал, что он пытался бороться с тем, что Владимир Зеленский не встречается с людьми наедине, а сейчас «невозможно попасть к президенту, не согласовав с главой Офиса президента».

Кроме того, бывший глава ОП выразил мнение, что самое большое влияние на президента Владимира Зеленского имеет народный депутат «Слуги народа» Николай Тищенко.

«Я считаю, что самое большое влияние на президента имеет народный депутат Николай Тищенко. Этот человек не только моральный авторитет, как считает сам Тищенко, но и визионер», — отметил бывший чиновник.

Гордон после этих слов несколько раз переспросил Богдана, не подшучивает ли он над ним.

По словам Богдана, в конце 2019-начале 2020 года очень активно обсуждался в Офисе президента и Зеленский с этим соглашался, вопрос замены на посту главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, которого привел Богдан, на Николая Тищенко. Почему эта смена не состоялась, Богдан не знает.

Также экс-глава Офиса президента сказал, что Зеленский прислушивается к мнению своей жены, а Елена, как мудрая женщина, не позволяет себе вмешиваться в государственные дела.