Богдан уверяет, что Зеленский заранее знал о решении КС

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что окружение президента Владимира Зеленского знало о подготовке решения Конституционного суда по антикоррупционным положениям. Он утверждает, что его должны были предупредить об этом.
Об этом она написал в публикации на УП.
«Президент же заявляет, что это диверсия против Украины, да? Так диверсия против Украины — это преступление. То есть у тебя есть спецслужбы, которые точно тебя информировали, что готовится такое преступление. Какая твоя была реакция? Никакой. Какая работа проводилась? Никакой. Это же уголовная статья, если ты знаешь о подготовке преступления и не реагируешь. Правильно? То есть надо реагировать, в то время, когда ты довел до того, что молчишь и делаешь вид, что все нормально, и таким образом даешь сигнал, что ты не против. Публично даже», — считает бывший чиновник.
Богдан утверждает, что о подготовке соответствующего решения должен был знать представитель президента в КС Федор Вениславский. «Он не мог не знать. Это его работа, он не мог не предупредить об угрозе», — говорит экс-глава Офиса президента.
Кроме того, Богдан уверен, что о таком решении знали и в спецслужбах. «Это невозможно, нет такого варианта, чтобы они не доложили (Зеленскому — Ред.)», — заявил он.
В то же время бывший друг президента считает, что решение КС «противоречит логике» и не имеет соответствующего обоснования.
«Но лечить болезнь расстрелом не вариант», — говорит он об инициативе Зеленского прекратить полномочия судей Конституционного суда.
По мнению Богдана, инициатива президента о роспуске КС может быть основанием для импичмента, поскольку то, что он делает — это уголовная статья.
«Это может быть основанием для процедуры импичмента. Политически президент действует правильно. Но ты должен это понимать, ты должен к этому готовиться, ты должен это делать заблаговременно», — сказал бывший соратник Зеленского.
Напомним, ранее президент Зеленский допустил роспуск Верховной Рады, если депутаты не найдут выход из конституционного кризиса, для чего он предлагает уволить всех судей Конституционного суда и обновить состав КС.
В то же время, Зеленский считает лучшим выходом из конституционного кризиса в Украине добровольную отставку судей Конституционного суда.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016