Богдан уверяет, что Зеленский заранее знал о решении КС

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что окружение президента Владимира Зеленского знало о подготовке решения Конституционного суда по антикоррупционным положениям. Он утверждает, что его должны были предупредить об этом.

Об этом она написал в публикации на УП.

«Президент же заявляет, что это диверсия против Украины, да? Так диверсия против Украины — это преступление. То есть у тебя есть спецслужбы, которые точно тебя информировали, что готовится такое преступление. Какая твоя была реакция? Никакой. Какая работа проводилась? Никакой. Это же уголовная статья, если ты знаешь о подготовке преступления и не реагируешь. Правильно? То есть надо реагировать, в то время, когда ты довел до того, что молчишь и делаешь вид, что все нормально, и таким образом даешь сигнал, что ты не против. Публично даже», — считает бывший чиновник.

Богдан утверждает, что о подготовке соответствующего решения должен был знать представитель президента в КС Федор Вениславский. «Он не мог не знать. Это его работа, он не мог не предупредить об угрозе», — говорит экс-глава Офиса президента.

Кроме того, Богдан уверен, что о таком решении знали и в спецслужбах. «Это невозможно, нет такого варианта, чтобы они не доложили (Зеленскому — Ред.)», — заявил он.

В то же время бывший друг президента считает, что решение КС «противоречит логике» и не имеет соответствующего обоснования.

«Но лечить болезнь расстрелом не вариант», — говорит он об инициативе Зеленского прекратить полномочия судей Конституционного суда.

По мнению Богдана, инициатива президента о роспуске КС может быть основанием для импичмента, поскольку то, что он делает — это уголовная статья.

«Это может быть основанием для процедуры импичмента. Политически президент действует правильно. Но ты должен это понимать, ты должен к этому готовиться, ты должен это делать заблаговременно», — сказал бывший соратник Зеленского.

Напомним, ранее президент Зеленский допустил роспуск Верховной Рады, если депутаты не найдут выход из конституционного кризиса, для чего он предлагает уволить всех судей Конституционного суда и обновить состав КС.

В то же время, Зеленский считает лучшим выходом из конституционного кризиса в Украине добровольную отставку судей Конституционного суда.