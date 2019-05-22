В АП рассказали, по какому закону теперь пройдут выборы Рады

Заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе. Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента в среду, передает «Интерфакс-Украина».

«Внеочередные выборы очевидно будут проходить по тому закону, который сегодня является действующим: половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина — по мажоритарной системе», — рассказал Рябошапка.

Отвечая на вопрос, есть ли еще варианты изменить закон о парламентских выборах, представитель АП сказал: «Если сегодня до конца дня примут законопроект (о внесении изменений в закон о выборах), тогда варианты есть».

По его словам, указ президента о роспуске парламента и досрочных выборах уже подписан, но еще вопрос в том, когда он будет обнародован.

Напомним, что 22 мая Верховная Рада не смогла даже внести в повестку дня законопроект президента Украины об изменении избирательного законодательства.