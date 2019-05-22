Политсила Порошенко возглавляет антирейтинг партий, – опрос

Антирейтинг политических партий возглавляет «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Отмечается, что за нее ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 51,9% респондентов, которые намерены голосовать.

Кроме того сообщается, что 58% опрошенных украинцев заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, с другой стороны 26% — готовы проголосовать за парламентские политические силы.

По данным социологов, запрос на «традиционные партии» относительно выше среди сторонников сил, которые сейчас представлены в Верховной Раде.

При этом от 24 до 40% готовы отдать свои голоса «новым» политическим проектам.

Сообщается, что поддержка социально-экономических инициатив партии — главный мотив выбора политической силы среди респондентов (59%).

Исходя прежде всего из симпатий к лидеру голосуют 14%, идеологических основ — 10%. Также в результатах опроса указывается, что более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Верховной Рады.

Сообщается, что опрос был проведен с 16 по 21 мая среди населения в возрасте от 18 лет и старше, которые были опрошены методом личного интервью.