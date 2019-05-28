Гройсман действительно собрался на выборы – на следующей неделе съезд

Министр кабинета министров Украины Александр Саенко, который намерен идти на парламентские выборы вместе с политической силой действующего премьер-министра Владимира Гройсмана «Украинская стратегия», анонсировал съезд партии уже на следующей неделе.
«Дата предварительно есть. Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд», — сказал он в эфире ток-шоу «Свобода слова» в понедельник.
Отвечая на вопрос о том, кто будет в составе такой политсилы, Саенко отметил, что это будут молодые люди с опытом.
«Будем искать тех людей, которые исповедуют правильные демократические, европейские ценности, умеют и знают, как это делать. Думаю, что команда будет достаточно молодых профессионалов», — рассказал министр.
Саенко также не исключил, что в команде Гройсмана могут быть несколько представителей действующего правительства.
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