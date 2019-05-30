Своевременный запуск энергорынка минимизирует зависимость от импорта электроэнергии из России и Беларуси, – Михаил Волынец

Своевременный запуск рынка электроэнергии минимизирует зависимость Украины от импорта ресурса из России и Беларуси во время чрезвычайных ситуаций в энергетике. А также позволит синхронизировать украинскую энергосистему с европейской. Об этом говорится в обращении руководителей Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца и Николая Волынко к представителям Верховной Рады и НКРЭКУ.
Авторы обращения отмечают готовность угольной генерации к работе по новым правилам. «На сегодня угольная генерация готова к старту рынка с 1 июля 2019 года. Протестированы новые системы учета и платформы, которые позволят избежать ручного управления и сделают процедуру покупки/продажи электроэнергии прозрачной», — отмечают лидеры профсоюза.
Запуск рынка, по мнению авторов обращения, обеспечит поступление дополнительных инвестиций в отрасль — ориентировочно более 40 млрд. евро до 2030 года, которые будут направлены на модернизацию генерирующих мощностей и распределительных сетей и энергообъектов. Что, в свою очередь, создаст дополнительные рабочие места.
В то же время его отсрочка повлечет ряд проблем в отрасли. «Промедление с внедрением в указанные сроки нового рынка электроэнергии приведет к неуправляемости в хозяйственных взаимоотношениях между ее производителями и потребителями и отключению государственных предприятий по водоснабжению, добыче угля и т.д.», — предостерегают руководители профсоюза.
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