Инвестор Уоррен Баффет распродал акции авиакомпаний США

Уоррен Баффет, «оракул из Омахи», распродает акции авиационных компаний. В первые два дня апреля инвестиционная компания продала около 13 млн акций Delta Air Lines примерно на $314 млн и 2,3 млн акций Southwest Airlines за $74 млн, сообщил Reuters, сославшись на нормативные документы Berkshire Hathaway.
Ранее общая доля Уоррена Баффета в Delta Air Lines составляла примерно 11,1%, а в Southwest Airlines — 10,4%.
О продаже стало известно в пятницу, 3 апреля. На этой новости акции Southwest Airlines в моменте обвалились на 6%, а бумаги Delta Air Lines подешевели на 8%. Сегодня на премаркете обе компании продолжают двигаться вниз.
Конгломерат в Омахе, штат Небраска, входит в число крупнейших акционеров четырех ведущих перевозчиков США — Delta Air Lines, Southwest Airlines, American Airlines и United Airlines.
Berkshire Hathaway не сообщила, почему приняла решение о продаже. В американском деловом издании Investor's Business Daily предположили, что причиной стало резкое падение спроса на авиаперевозки из-за эпидемии коронавируса. Сейчас страны ограничивают поездки, а пассажиры отменяют запланированные перелеты и остаются дома. Это ведет к падению доходов компаний.
Delta Air Lines ожидает, что на этом фоне ее выручка во втором квартале упадет на 90%. А авиаперевозчик United Airlines сообщил, что временно отменит до 90% своих рейсов в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси.
В пятницу также стало известно, что авиакомпании JetBlue, American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines подали заявки в Министерство финансов США на получение правительственных субсидий. Перевозчики надеются, что это поможет им не отправлять своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
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