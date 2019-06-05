В Энергоатоме раскритиковали заявления «Укрэнерго» о неготовности рынка электроэнергии

Глава «Энергоатом трейдинг» Сергей Бедин, раскритиковал заявления главы «Укрэнерго» Всеволода Ковальчука о необходимости переноса сроков введения рынка электроэнергии. По его словам «Энергоатом» и другие участники рынка уже готовы к введению рынка электроэнергии. Выступавший против Ковальчук, по его мнению некомпетентен в том, чтобы оценивать готовность к введению рынка в целом, передаеют Украинские новости.

«Каждый должен отчитываться, о своей готовности. А то получается так, что глава „Укрнэнерго“ комментирует кто и насколько готов к введению рынка. А вот за себя ничего не говорит, — заявил Бедин комментируя заявления Ковальчука о необходимости переноса введения рынка электроэнергии. — Бросаться цифрами и говорить за всех, но не сказать, насколько „Укрэнерго“ готова и что у них сделано, где у них проблемные моменты, и как они видят старт рынка и как его сделать мягким — это неправильно».

Бедин подчеркнул что «Энергоатом» готов участвовать в введение рынка электроэнергии с 1 июля, а также в полном объеме выполнять все спецобязательства, которые на него возложены. В том числе проводить аукционы по продаже электрической энергии по двусторонним договорам в соответствии с законом Украины «О рынке электрической энергии».

Глава «Энергоатом трейдинг» также подверг критике заявления Всеволода Ковальчука о том, что его предприятие получит 52 млрд гривен дополнительного дохода после введения рынка электроэнергии. «Скажу так, что это не выдерживает никакой критики. Потому что этот человек не может владеть этими цифрами и знать экономическое состояние нашего предприятия», — заявил Ковальчук.

Ранее Всеволод Ковальчук провел встречу со СМИ, где заявил что основным лоббистом введения рынка электроэнергии является «Энергоатом», который после появления рынка получит дополнительную прибыль в 52 млрд грн — вдвое больше‚ чем у них есть сейчас. По его словам именно поэтому, за последнюю неделю главу «Энергоатома» Юрия Недашковского на совещаниях по введению рынка видели чаще, чем за все предыдущие три года, сказал глава «Укрэнерго».